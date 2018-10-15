بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب لصاحبته من الموت المحقق بعد اعتداء حبيبها عليها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قام رجل بالاعتداء على حبيبته السابقة التي كانت تسير برفقة كلبها بالضرب المبرح والطعن.

وتدخل الكلب لإنقاذ صاحبته من الموت بعد أن اعتداء حبيبها السابق بالضرب المبرح والطعن، كما تبين أن الضحية والمتهم كان على علاقة حب منذ 2012 ولكن انفصلا.

وأثار الفيديو المتداول إعجاب رواد التواصل الاجتماعي بسبب دفاع الكلب عن صاحبته أثناء اعتداء حبيبها عليها، معتبرين موقف الكلب بأنه مخلص لصاحبات.

أطاحت الشرطة بالمتهم، وتم نقل الضحية إلى المستشفى بعد إصابتها بالعديد من الجروح.