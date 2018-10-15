تدشين طريق ” السعودية-عمان ” البري قريبا

عادل الحربي(صدى):

تستعد كلا من المملكة وسلطنة عمان لتدشين الطريق البري الجديد الواصل بين البلدين، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر.

وقال العمر على هامش الملتقى السعودي العماني الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر لثلاثة أيام، إن الطريق البري سيجري افتتاحه قريبا ليؤكد العلاقة التاريخية والتعاون الدائم الممتد بين البلدين.

جدير بالذكر أن السعودية تشارك بوفد مكون من رجال اعمال ومستثمرين سعوديين، كما تشارك في هذا الملتقى ممثلة بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة ذات الصلة.