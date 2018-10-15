لمنع التلاعب.. الكشف عن رواتب وأسعار استقدام العاملات الإندونيسيات

حمود العنزي(صدى):

صرحت مصادر مطلعة بقنصلية إندونيسيا بالمملكة، بأن أسعار رواتب العاملات المنزليات في السوق السعودي تحت الإجراء والاعتماد الأخير.

حيث أوضحت المصادر أن هناك لجان مشتركة بين الطرفين؛ لدراسة الرواتب ورسوم الاستقدام، مشيرين إلى أن الأسعار ستكون مرضية لجميع الأطراف ولن يكون هناك تلاعب.

وفي ذات السياق، قال أحد أصحاب مكاتب للاستقدام بجدة، أسعار الاستقدام تبدأ من 7 آلاف ريال لبعض الجنسيات منها ” أوغندا وبنجلاديش ” وبرواتب تتراوح ما بين 900 ريال و1000 ريال.

كما ألفت الانتباه إلى أن عودة الاستقدام من إندونيسيا سيساعد على توفير فرصة جديدة من التنافس بين الشركات والدول لتقديم أسعار وخدمات مميزة.

يُذكر أن المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كان قد وقع مع نظيره الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة.

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