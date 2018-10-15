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محاولات للصلح بين منى زكي و مصطفى شعبان

محاولات للصلح بين منى زكي و مصطفى شعبان
أماني الغامدي(صدى):

يحاول المخرج أحمد نادر جلال إقناع الفنانة منى زكي بالمشاركة في بطولة فيلمه الجديد ” ترانيم إبليس ” ، الذي يقوم ببطولته الثلاثي أحمد السقا ومصطفى شعبان وخالد النبوي.

يذكر أنه استمر الخلاف بين مني زكي و مصطفى شعبان قرابة عامين منذ تصويره مسلسل ” مولانا العاشق” في كرواتيا ، وكانت مني، قد حلت ضيفة علي برنامج ” مصارحة حرة ” ، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، علي قناة Ten الفضائية، وأعلنت عن قرارها بعدم عملها مع مصطفي شعبان مرة أخري، من دون أن توضح الأسباب.


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