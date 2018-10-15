فولكس فاجن تطلق باسات الجديدة للسوق الصيني

بكين(صدى):

كشفت فولكس فاجن الستار بصورة رسمية عن الجيل الجديد من سيارتها باسات سيدان في السوق الصيني , وهذه السيارة بالتأكيد تستعرض ملامح الجيل الجديد من باسات الذي سيقدم في باقي دول العالم. والنسخة الصينية من باسات التي قدمت أخيراً تختلف كثيراً عن النسخة الأمريكية الحالية على سبيل المثال بجانب اختلافها عن النسخة الأوروبية من السيارة كذلك.

ولا تعرف أبعاد السيارة الجديد ولكن يبدو أنها أكبر في الحجم من النسخة الأوروبية والأمريكية وهو أمر يظهر من خلال صور السيارة مع زيادة مساحة الأقدام للركاب في الجزء الخلفي من السيارة. ومن حيث التصميم, فالنسخة الصينية من باسات تبدو أكثر حدة في الشكل وتأتي كنسخة أرخص في السعر من موديلات ارتيون خاصة في الجزء الأمامي مع شبكة تهوية متشابهة مع مصابيح أمامية بتصميم مميز.

كما تأتي السيارة بتصميم جانبي أنيق مع ملامح سيارات الليفت باك في الجزء الخلفي من السيارة, مما يعطي لأبعاد السيارة بالكامل لمسة مميزة . وتحمل النسخة الأوروبية من باسات قاعدة بناء MQB ويتوقع الحصول على الجيل الجديد في أوروبا قبل نهاية العام الجاري وهو الأمر نفسه في الولايات المتحدة.

ويتوفر للسيارة محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 280 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر مع ناقل حركة ثنائي القابض من 6 سرعات .