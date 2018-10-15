شرطة المدينة تعلن عن وظائف شاغرة بالمرتبة السابعة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شرطة منطقة المدينة المنورة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة السابعة؛ للعمل تحت مسمى ” عمدة/أ ” المخصصة للأحياء ” وعيرة، والمصانع، والجمعة “، بدءً من اليوم الاثنين ولمدة 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

وأوضحت ” شرطة المدينة ” انه يشترط على المتقدم أن يكون سعوديًا بالأصل، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون من سكان الحي أو المكان مقيمًا فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل الاختيار ومن العارفين باحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة.

وأضافت أنه يجب ألا يكون قد سبق عليه الحكم بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من وظيفة عمدة او من أي وظيفة عامة أخرى، وأن يكون جسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

كما يجب أن يكون سالمًا من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام الوظيفة على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية ومعتمدة، وأن تتوف لديه شروط شغل الوظيفة العامة، وألا يكوت متقاعدًا عسكريًا أومدنيًا وألا يكون عسكريصا على رأس العمل.

ويشترط لشغل وظيفة ” المرتبة السابعة ” أن تكون الخدمة محسوبة بعد المؤهل العلمي، حيث يفضل من يحمل الشهادة الجامعية مع 4 سنوات خبرة، أو الثانوية العامة أو ما يعادلها مع 12 سنة خبرة بعد الثانوية، لافته إلى أنه سيتم إعطاء أولوية الترشيح لمن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

وعن طريقة التقديم، أشارت ” شرطة المدينة ” أن على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه لشرطة منطقة المدينة المنورة/ شؤون الموظفين، مصطحبًا معه الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال المدينة، وفقصا لحدود كل منطقة كالتالي:

– عمدة/أ ( ذات الرقم 1638 ) لحي وعيرة:

حدود المنطقة من الشمال طريق الملك خالد، الدائري الثالث ومن الجنوب طريق المطار، ومن الشرق طريق الملك خالد، ومن الغرب جبل وعيره.

– عمدة/أ ( ذات الرقم 1637 ) لحي المصانع:

حدود المنطقة من الشمال الخلقة الدائرة المتوسطة طريق الأمير عبدالمجيد، مبنى دار الرعاية الاجتماعية، ومن الجنوب جزء من الدائري الأول، طريق الملك فيصل، ومن الشرق شارع أبوذر، ومن الغرب طريق عثمان بن عفان ” طريق العيون “.

– عمدة/أ ( ذات الرقم 1639 ) لحي الجمعة:

حدود المنطقة من الشرق طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز ” شارع قربان “، ومن الغرب ” طريق قباء “، ومن الشمال الدائري الأول ” طريق الملك فيصل “، ومن الجنوب امتداد طريق الهجرة ” مسجد قباء “.