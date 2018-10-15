كلينتون تكشف حقيقة استغلال زوجها للسلطة بعلاقته بـ ” ليفينسكي “

واشنطن(صدى):

كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون حقيقة استغلال زوجها للسلطة بعلاقته بمونيكا ليفينسكي، قائلة: ” علاقة زوجي الرئيس الأسبق بيل كلينتون بمونيكا ليفينسكي لم تكن استغلالاً للسلطة، لأن المتدربة وقتها في البيت الأبيض، كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، و ” كانت يافعة “.

وبشأن إذا كان يتعين على زوجها التخلي عن الرئاسة، بعد كشف الأمر، ردت كلينتون ” على الإطلاق، لا “.

وعن وقوع زوجها في استغلال للسلطة بين 1993و2001، باعتبار أنه لم يكن لرئيس الولايات المتحدة أن يكون على علاقة توافقية بمتدربة، أضافت ” لا، لم يفعل”، لأنها ” كانت يافعة “.

وكانت القضية في 1988 سببا في إطلاق عملية لإقالة بيل كلينتون من الرئاسة، قبل أن يبرئه الكونغرس في النهاية.