مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم معرض صور الأميرة أليس بلندن

لندن(صدى):

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة معرضاً مصوراً عن مجموعة ثرية من الصور التاريخية النادرة، التي التقطتها الأميرة أليس، حفيدة الملكة فيكتوريا، أثناء رحلتها الاستكشافية، التي قامت بها في نهاية العام 1357وبداية العام 1358هـ (1938م) مع زوجها إيرل أثلون؛ كأول فرد من العائلة المالكة البريطانية أو الأوروبية يزور المملكة العربية السعودية، حيث حظيت باهتمام القيادة السعودية وتشرفوا بلقاء الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه -، وسيفتتح المعرض في المركز الاسلامي التابع لجامعة اكسفورد يوم الثلاثاء 16 أكتوبر ويستمر لمدة 4 أسابيع ..

المعرض يشتمل على صورة فوتوغرافية نادرة باللونين: الأبيض والأسود، منها بعض الصور التي يظن أنها أول صور ملونة تلتقط في السعودية على الإطلاق، بل إن إحدى هذه الصور التي جمعت الملك عبد العزيز مع زوج الأميرة البريطانية وظهر فيها الأمير فيصل، والأمير عبد الله بن عبد العزيز، ربما تكون أول صورة ملونة للملك عبد العزيز.

وحيث إن مجموعة الصور التي التقطتها عدسة الأميرة أليس، عكست مراحل الرحلة من غرب المملكة حيث اقتضت زيارتهم عبور الجزيرة العربية الى شرقها مروراً بالطائف حيث توجهوا إليها بقافلة السيارات، مروراً ببئر عشيرة والدوادمي، حيث الاستقرار في قصر الضيافة الملكية في البديعة على الضفة الغربية لوادي حنيفة، قاموا بزيارة للرياض ثم (الدرعية). وقد واصلت قافلة الفريق رحلتها من الرياض نحو ساحل المملكة الشرقي على الخليج العربي، وتوقفوا في الأحساء، فالعقير ثم الدمام، ومن هناك أبحروا إلى مملكة البحرين، قبل أن يستقلوا الطائرة مغادرين إلى القاهرة ثانية ثم العودة منها إلى وطنهم.

وقد قامت سمو الأميرة، بتوثيق رحلتها للسعودية التي استغرقت زهاء ثلاثة اسابيع، صورت العديد من أحداثها بصور نادرة، لم تنشر من ذي قبل. إضافة إلى فيلم سينمائي.. وكتبت مذكراتها حول الرحلة في صورة خطابات موجهة إلى ابنتها .

الجدير بالذكر أن المكتبة تمتلك المجموعة الاصلية لصور الاميرة اليس أثناء زيارتها للمملكة التي تشتمل على (320) صورة فوتوغرافية نادرة باللونين: الأبيض والأسود.

وأوضحت إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن إقامة معرض صور الأميرة اليس يأتي في إطار التعريف بكنوز مقتنيات المكتبة من الصور النادرة والوثائق والمخطوطات وغيرها من مصادر المعلومات. بالإضافة إلى ما تمثله صور رحلة الأميرة اليس من مصدر وثائقي وتاريخي هام، ليس على صعيد التعريف ببدايات الدولة السعودية الحديثة، فحسب ولكن أيضاً للتعريف بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.