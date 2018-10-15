8 نصائح تساعد في علاج دوالى الساقين

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر دوالى الساقين من المشكلات التي تعانى منها معظم ربات البيوت نتيجة الوقوف المتكرر داخل المطبخ، مما يسبب لهن آلاما مزعجة قد تعوق حركتهن في بعض الأحيان.

ويقول الدكتور حسام المهدى استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية ، إن هناك عددا من النصائح يجب أن يتبعها مريض دوالى الساقين وذلك للتغلب على المرض والتعافى بشكل سريع.

وأضاف ، أن علاج الدوالي يمكن بالتدخل الجراحي أو بالليزر، كما أنه على المريض إتباع بعض الخطوات والقيام بخطوات بسيطة لعلاج الدوالي وخاصة في مراحلها الأولى، منها:-

1- ممارسة التمارين الرياضية ولو كانت بسيطة كالمشي بشكل يومي لتحسين الدورة الدموية.

2- رفع القدمين إلى مستوى أعلى من مستوى الجسم عند النوم أو الجلوس.

3- يجب التخلص من الوزن الزائد لما له من دور كبيرٍ في الإصابة بالدوالي بسبب زيادة الضغط على الأوردة الدموية على السّاقين.

4- الحد من الوقوف لفترات طويلة.

5- استخدام الجوارب الضاغطة وهي جوارب تباع بالصيدليات، وتكون مخصصة لحالات الدوالي حيث تعمل على توزيع الضغط على الساقين وتحسين الدورة الدموية.

6- عمل مساج خفيف للكاحل والساقين.

7- الامتناع عن الجلوس مع وضع رجل على الأخرى لتجنب إعاقة الدورة الدموية.

8- الامتناع عن ارتداء الأحذية عالية الكعب لعدم توليد الضغط على الكاحل.