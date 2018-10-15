رسميا: 1.05 مليون مسن يعيشون في المملكة وهذه نسب المواطنين منهم
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن عدد السكان كبار السن بالمملكة بدايةً من عمر 65 عام حيث بلغ عددهم 1.05 مليون مسن، يمثلون ما نسبته (3.2%) من إجمالي عدد السكان، مشيراً إلى أن (57%) منهم ذكور و(43%) منهم إناث.
وبلغ عدد المواطنين منهم 854.2 ألف نسمة، بما نسبته (81.3%) من إجمالي عدد السكان كبار السن، وذلك حسب مسح كبار السن 2017 الذي أصدرته الهيئة، نسبة الذكور 48.9% والإناث 51.1%.
ووفقاً للإحصائية تعتبر مكة المكرمة الأولى في نسبة المسنين بواقع (24.5%)، فيما تقل النسبة في الحدود الشمالية بواقع 1.3 %
ويعاني (28.7%) من المواطنين كبار السن، من داء السكري، و(28.5%) من ضغط الدم، و(13.9%) من أمراض المفاصل، و(9%) من الكوليسترول، و(8%) من أمراض القلب، و(4%) من الالتهاب الرئوي، بينما تعاني النسبة الباقية أمراضا مزمنة أخرى كالزهايمر والقولون وغيرها .
ووفقاً للتقرير فإن (70%) من كبار السن متزوجون، و(27%) أرامل، و(2%) مطلقون، و(1%) لم يتزوجوا أبداً.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4676 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحسن لنا ولهم الخاتمه ويكتب اجر الجميع-السعيد منهم من كانت حياته خير في خير-من طال عمره وحسَن عمله-