رسميا: 1.05 مليون مسن يعيشون في المملكة وهذه نسب المواطنين منهم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن عدد السكان كبار السن بالمملكة بدايةً من عمر 65 عام حيث بلغ عددهم 1.05 مليون مسن، يمثلون ما نسبته (3.2%) من إجمالي عدد السكان، مشيراً إلى أن (57%) منهم ذكور و(43%) منهم إناث.

وبلغ عدد المواطنين منهم 854.2 ألف نسمة، بما نسبته (81.3%) من إجمالي عدد السكان كبار السن، وذلك حسب مسح كبار السن 2017 الذي أصدرته الهيئة، نسبة الذكور 48.9% والإناث 51.1%.

ووفقاً للإحصائية تعتبر مكة المكرمة الأولى في نسبة المسنين بواقع (24.5%)، فيما تقل النسبة في الحدود الشمالية بواقع 1.3 %

ويعاني (28.7%) من المواطنين كبار السن، من داء السكري، و(28.5%) من ضغط الدم، و(13.9%) من أمراض المفاصل، و(9%) من الكوليسترول، و(8%) من أمراض القلب، و(4%) من الالتهاب الرئوي، بينما تعاني النسبة الباقية أمراضا مزمنة أخرى كالزهايمر والقولون وغيرها .

ووفقاً للتقرير فإن (70%) من كبار السن متزوجون، و(27%) أرامل، و(2%) مطلقون، و(1%) لم يتزوجوا أبداً.