بعد 3 سنوات.. فتح ” البوابة السوداء ” بين الأردن وسوريا

عمان(صدى):

فتحت الأردن، صباح اليوم الاثنين، البوابة الحدودية السوداء من جانبها ” معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا “، بعد إغلاقه على مدار 3 سنوات.

ووقف عدد من رجال الأمن والشرطة والجمارك قرب البوابة، فيما اصطفت عدد من السيارات الأردنية في طابور استعدادًا للدخول إلى الجانب السوري.

ويتم فتح البوابة يومًا لاستئناف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين سوريا والأردن، من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت الأردن حتى الرابعة عصرًا.

ومن جانبها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن اللجان الفنية الأردنية السورية، اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين خلال اجتماع عُقد الأحد في مركز حدود جابر.

ووفقًا للاتفاق بين البلدين، طالب الجانب السوري بإرسال مندوب من قِبَلهم للمشاركة في التفتيش؛ بسبب عدم وجود جهاز تصوير شعاعي ” إكس راي ” في معبر نصيب السوري، كما أنه يمكت مغادرة مواطني البلدية إلى سوريا ولكن الضخص القادم من سوريا إلى الأردن يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، وفي حال العبور يحتاج إلى إبراز إقامة أو تأشيرة سارية المفعول للبلاد التي ينوي السفر إليها.