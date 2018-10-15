الكشف عن السبب الحقيقي وراء ” السمنة “
كشف باحثون من مركز أبحاث ” هِلمهولتس ” في مدينة ميونخ الألمانية، أن خللاً في نقل هرمون ” لبتين ” الذي يساعد في الشعور بالشبع إلى المخ، ليس هو السبب الحقيقي وراء الإصابة بالسمنة.
ووصل الباحثون إلى أن السبب الحقيقي وراء السمنة، لابد أن يكون في الخلايا العصبية نفسها؛ حيث تبين لهم ذلك من خلال أبحاث على الفئران، وبمساعدة طريقة جديدة لتصوير البعد الثالث.
يٌذكر أن الباحثون قاموا بنشر نتائج دراستهم في مجلة ” انترناشونال جورنال أوف أوبسِتي ” لأبحاث البدانة.
مروان سعيد[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة
وزني 100كغم خففت من تناول الوجبات الدسمة والسريعة والمقليات والحلويات امارس رياضة المشي ساعة كاملة يوميا من بعد المغرب حتي العشاء لان الاجواء حاره نهارا مدة سنه كاملة حتي الان لم اخسر ولم ينقص من وزني الا 10 كغم اصابني الاحباط ماذا افعل لكي اخسر مزيد من الوزن الزائد