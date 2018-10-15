الكشف عن السبب الحقيقي وراء ” السمنة “

برلين(صدى):

كشف باحثون من مركز أبحاث ” هِلمهولتس ” في مدينة ميونخ الألمانية، أن خللاً في نقل هرمون ” لبتين ” الذي يساعد في الشعور بالشبع إلى المخ، ليس هو السبب الحقيقي وراء الإصابة بالسمنة.

ووصل الباحثون إلى أن السبب الحقيقي وراء السمنة، لابد أن يكون في الخلايا العصبية نفسها؛ حيث تبين لهم ذلك من خلال أبحاث على الفئران، وبمساعدة طريقة جديدة لتصوير البعد الثالث.

يٌذكر أن الباحثون قاموا بنشر نتائج دراستهم في مجلة ” انترناشونال جورنال أوف أوبسِتي ” لأبحاث البدانة.