لص يطلب من صاحب المتجر السماح له بسرقته ثم يسلم نفسه للشرطة
دخل لص إلى صاحب متجر بمدينة أوجورو اليابانية، بعد منتصف ليل يوم 5 أكتوبر، وسأله بأدب إذا كان بإمكانه أن يسرق المال من المتجر في واقعة غريبة من نوعها.
وأدلى اللص لصاحب المتجر بكلمات قليلة: ” جئت بقصد إخافتك وسرقة هذا المتجر، فهل لي أن أطلب منك أن تتعاون معي؟ “، ليرفض صاحب المتجر الطلب، فغادر اللص على الفور وبهدوء كما دخل.
ولم يكتفِ اللص بذلك؛ بل سلّم نفسه للشرطة في وقت لاحق؛ حيث عثرت معه على سكين مطبخ، لكنه لم يستخدمه في محاولة السطو؛ فيما قال صاحب المتجر:” قلت له لا أستطيع ذلك، وبعد 5 دقائق من مغادرته للمتجر، دخل إلى مركز شرطة قريب، واعترف بمحاولة السرقة. “
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 4574 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مجنون رخصة وإستمارهـ
ذكرني بنفسي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الحرامي الطيب ابن الحلال ذكرني بطيبتي او ماسرقت بحياتي ونا عمري تقريبا 20 او 19 المهم دخلت بيت مهجور تقريبا وحصلت فيه بوتوجاز كبير او فرن المهم شلته ورحت واشيك عليه قبل ماابيعه وطلع خربان وصلحته ب 150 ريال وبعد فتره شلته من عند المصلح وبالليل ربطته بحبال على ضهري وبالكاد اقدر اشيله لين رجعته البيت اللي اخذته منه فالحمدلله اني تخلصت منه بعدها انهمرت دموعي أن الله رحمني واراد ان يخلصني ولم اسرق بعدها ابدا وعمري الآن فوق الاربعين بأحسن الأحوال يارب لك الحمد في الاولى والآخره
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4676 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه واحد من الفيوزات ضرب-بعد كم ساعه يندم-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4676 ] نشر منذ 1 ساعة
الاعتراف بالحق فضيله-هههههه
نسأل الله ان يعفو عنك ويكتب لك اجر اصلاحه-هذا لو كان احد جاء البيت المهجور -اعتقد تركوا البيت بما فيه-
ابو غالب[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة
لص يطلب من صاحب المتجر السماح له بسرقته ثم يسلم نفسه للشرطة السالفة اللص عاطل لاكنه شريف اراد ان يبيت في احد الفنادق لاكنه لايملك المال سلم نفسه للشرطة لينعم عدة ايام في السجن بسكن واكل مجاني فترة عقوبته بالسجن