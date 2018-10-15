لص يطلب من صاحب المتجر السماح له بسرقته ثم يسلم نفسه للشرطة

طوكيو(صدى):

دخل لص إلى صاحب متجر بمدينة أوجورو اليابانية، بعد منتصف ليل يوم 5 أكتوبر، وسأله بأدب إذا كان بإمكانه أن يسرق المال من المتجر في واقعة غريبة من نوعها.

وأدلى اللص لصاحب المتجر بكلمات قليلة: ” جئت بقصد إخافتك وسرقة هذا المتجر، فهل لي أن أطلب منك أن تتعاون معي؟ “، ليرفض صاحب المتجر الطلب، فغادر اللص على الفور وبهدوء كما دخل.

ولم يكتفِ اللص بذلك؛ بل سلّم نفسه للشرطة في وقت لاحق؛ حيث عثرت معه على سكين مطبخ، لكنه لم يستخدمه في محاولة السطو؛ فيما قال صاحب المتجر:” قلت له لا أستطيع ذلك، وبعد 5 دقائق من مغادرته للمتجر، دخل إلى مركز شرطة قريب، واعترف بمحاولة السرقة. “