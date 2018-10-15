الإخوانجية.. قطيع من الذباب الإلكتروني فكيف تتعرف عليهم
تنتشر هذه الأيام ظاهرة الذباب الإلكتروني وتظهر بقوة مع كل حدث يستهدف استقرار المملكة العربية السعودية سواء كان هذا الحدث صغيرًا أو كبيرًا وآخرها اختفاء المواطن والصحفي جمال خاشقجي، إلا أنه في كل مرة رغم التحريض ومحاولة نشر ما يثير الفتن تنتهي محاولاتهم بالفشل الذريع.
وبات من الواضح الطريقة والأسلوب الموحد للإخونجية في إثارة أي موضوع عن طريق المصطلحات والكلمات والهاشتاج الموحد الذي يبين تحركهم في اتجاه واحد مقابل حفنة من الدولارات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مدعومين بمعلومات مغلوطة ومفبركة يحصلون عليها من قنوات ومنصات الإخوانجية المنتشرة وأولها قناة الجزيرة والحوار والعربي ومواقع إلكترونية مثل عربي بوست وعربي 21 التي تفتقد لأبسط قواعد المهنية الصحفية وتعتمد على التدليس والفبركة.
لقد كشف اختفاء جمال خاشقجي قدر الحقد والكره الذي تحويه صدور هؤلاء تجاه المملكة والذين سيخيب الله سعيهم في كل مرة، ولن يفلتوا من المحاسبة التي سيأتي وقتها ولن تتاخر كثيرًا.
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2160 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثبت في الحديث الأمر بالاستعاذة بالله عند سماع نباح الكلاب، كما في الحديث: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود والبخاري في الأدب وصححه الألباني.
والاخونجيه هم الكلاب التي تنبح
والحمير التي تنهق نعوذ بالله منها
براغى[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام كويس ولكن الكلمات الرنانة والشجب لا تكفى للرد قطعان تجار الدين …لابد من رد قوى ومحترف خصوصا فيما يتعلق بوساءيل التواصل المختلفة لان قناة الخنزيرة وامثالها يعمل فيها محترفون مستاجرون من قبل اسيادهم فى قطر وتركيا لبث الفتن واثارة القلاقل
ابو راشد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
الإخوانجية.. قطيع من الذباب الإلكتروني فكيف تتعرف عليهم يجب مكافحتهم بمبيد سام وقاتل حتي نقضي عليهم جميعا للابد
رااايق[ عدد التعليقات: 5670 ] نشر منذ 1 ساعة
ثقتنا بمملكتنا و ولاة أمرنا كبيرة جداً ولن يزحزحها أحد*بفضل من الله سبحانه وتعالى****
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لا خنزيرة ولا حميرها وكلابها المرتزقة ولا أي من يكن كان ***
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وفي النهاية لا يصح الا الصحيح **