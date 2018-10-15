أمراض قاتلة تنتج عن تنظيف الأنف بالإصبع

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت الأبحاث الجديدة، أن تنظيف الأنف بالأصابع يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأضرار صحية عديدة؛ لانتشار بكتيريا خطرة قد تتسبب بالالتهابات رئوية حادة، وذلك من خلال الاتصال بين الأنف والأيدي عند تعرضها للبكتيريا.

وأكد الباحثون، أن البكتريا تنتقل من اليدين إلى الأنف سواء كانت الفضلات الأنفية رطبة أو جافة، وعن طريق إدخال الإصبع في الأنف أو فركه باليدين؛ محذرين من أن الالتهاب الرئوي يعد سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الالتهاب الرئوي مسؤول عن 1.3 مليون حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة؛ فيما يمكن منع انتشار البكتريا الناجمة عن تنظيف الأنف بالإصبع، بالحفاظ على نظافة أيدي الأطفال، وتنظيف الألعاب التي يستخدمونها على الدوام، بالإضافة إلى تطهير الأسطح التي يلامسها الأطفال بالمعقمات.