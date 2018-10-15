المولد يكشف عن تطورات إصابته.. ويوجه رسالة لجمهور الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

وجه نجم نادي الاتحاد فهد المولد، رسالة خاصة إلى جمهور النادي، كاشفًا عن تطورات إصابته التي ابعدته عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلق ” المولد ” في رسالته للجمهور على النتائج الكارثية للاتحاد منذ بداية الموسم الحالي، معربًا عن صدمته بسبب هذا الأمر، قائلًا للجمهور ” انا آسف للغاية “.

كما أكد على قدرة الفريق على تخطي هذه الازمة والعودة لنتائجه الإيجابية بشكل أقوى مرة أخرى؛ لإسعاد جماهيره العريقة التي تقف ورائه دائمًا وتسانده.

وعن الإصابة، أوضح ” المولد ” أن إصابته كانت عبارة عن تمزق من الدرجة الثانية، مشيرًا إلى شعوره بالحزن لغيابه عن الفريق والمنتخب في الدورة الرباعية الودية ” سوبر كلاسيكو ” ، لكنه سيعود للملاعب خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن.

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الأخير بمسابقة جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنقطة واحدة فقط من 5 جولات.

وكان فهد المولد تعرض إلى إصابة قوية في العضلة الضامة في 20 سبتمبر الماضي خلال مباراة فريقه أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.