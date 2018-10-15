مجددا.. حذاء الأمير هاري في الزفاف الملكي يضعه في موقف محرج

لندن(صدى):

تعرض الأمير هاري لموقف محرج بسبب حذائه الممزق الذي يرتديه بحفل الزفاف الملكي للأميرة ” يوجيني ” ، حفيدة الملكة ” إليزابيث ” على ” جاك بروكسبانك “.

وأثار الحذاء الممزق للأمير هاري جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع البعض عن الأمير هاري، وقالوا إنه رجل مشغول لديه الكثير من الواجبات والمسئوليات، لا يمتلك الوقت للبحث عن حذاء جديد، ولكن البعض الآخر وجد الأمر مخجلًا، كونه أحد أهم أفراد العائلة المالكة، وأن مظهره جزء لا يتجزأ من مهامه الملكية.

وحضر الحفل أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، في مقدمتهم الملكة نفسها، والأمير فيليب، والأمير تشارلز، وبالطبع كان الأمير هاري وميجان ماركل، والأمير ويليام وكيت ميدلتون في مقدمة الحضور.