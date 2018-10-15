الماراثون الرمضاني 2019.. عودة نجوم بعد غياب والزعيم يواصل مشواره

أماني الغامدي(صدى):

تعاقد نجوم الدراما بشكل مبدئي على بعض المسلسلات؛ لخوض الموسم الرمضاني المقبل والذي يبدأ التصوير فيه بداية ديسمبر المقبل.

ويعود للماراثون الرمضاني 2019 عدد من النجوم الذين اختفوا من الساحة خلال الموسم الماضي، بينهم أحمد السقا الذي يعود بشخصية صعيدية، وهند صبري التي تعود بمسلسل ” جميلة وابن السلطان “.

كما تعوض دنيا سمير غانم الموسم الماضي، بمشاركتها في مسلسل جديد من إخراج معتز التوني، وكذلك الفنان يوسف الشريف ومحمد عادل إمام الذين تغيبا الموسم الماضي أيضًا.

فيما عاد الفنان محمد رجب بعد غياب 12 عامًا، بمسلسله الذي كان من المقرر عرضه العام الماضي وتم تأجيله حتى 2019 ” 3 ورقات “، كما تعاقد ياسر جلال على تقديم مسلسله الجديد مع المخرج حسين المنباوى، بعد نجاحهما الساحق في مسلسل ” رحيم “.

ويستمر الزعيم عادل إمام في التعاقد مع نفس الجهة المنتجة لمسلسل ” عوالم خفية “، وتعاقدت ياسمين عبدالعزيز لتقديم مسلسل ” الملكة “، فيما يقدم النجم أمير كرارة الجزء الثالث من مسلسل ” كلبش ” بعد نجاح الجزآن الأول والثانى خلال العامين الماضيين.

واجتمع الثنائي طارق لطفي وخالد الصاوي في أول بطولة مشتركة بينهما بالدراما التليفزيونية في مسلسل ” أبيض غامق ” وهو الاسم المبدئي للدراما حتى الآن، كما تعاقدت الفنانة نيللى كريم على بطولة مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضانى لعام 2019، في سادس تعاون بينهما وبين ” العدل جروب ” للانتاج.