مليشيا الحوثي تخسر أبرز قادتها الميدانيين بعد مقتل ” القاسمي “

طهران(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية عن مقتل القيادي الحوثي والمسؤول العقائدي عبد الرحمن عبد الله حسن القاسمي؛ لتخسر ملشيا الحوثي الإيرانية أبرز قادتها الميدانيين.

وعن ” القاسمي ” ، أوضحت المصادر أنه كان رفيق الزعيم الأول لجماعة الحوثيين حسين الحوثي وشقيقه عبد الملك ” زعيمها الحالي ” ، منذ نشأة الحركة الحوثية الإيرانية.

أما فيما يتعلق بالمهام التي تولاها ” القاسمي ” ، ذكرت المصادر أن ” القاسمي ” تولى مهمام عديدة بالمليشيا كـ ” الإشراف على ما يُسمي مكتب المظالم التابع لزعيم الحوثيين ” ؛ وذلك بعد أن كان مكلفًا بجمع وإعادة طباعة مؤلفات وملازم حسين الحوثي، قبل تعيينه مشرفًا مكلفًا بالحشد والتعبئة في كافة الجبهات.