تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مريضة من تكيسات الزائدة الدودية

البكيرية(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى البكيرية العام، من إنقاذ سيدة تعاني من تكيسات تسببت في تآكل الأنسجة بالجسم، وذلك في حالة نادرة الحدوث.

وكانت المريضة قد راجعت عيادة الجراحة العامة بمستشفى البكيرية العام، وهي تعاني من التهاب الزائدة الدودية، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لإجراء العملية الجراحية لاستئصالها، وأثناء العملية الجراحية اكتشف الأطباء وجود تكيسات محيطة بالزائدة تسببت في تآكل الأنسجة بالجسم، حيث قام الأطباء بأخذ عينات للتأكد من أنها ليست خلايا سرطانية، وأثبتت النتائج سلبيتها، وقد خضعت المريضة إلى المتابعة والعلاج اللازم وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة – ولله الحمد -.

من جانب آخر أهابت وزارتا الصحة والتعليم بأولياء الأمور لاستكمال التطعيمات الأساسية لأبنائهم وبناتهم لسن الصف الأول الابتدائي حسب جدول التطعيمات الوطني وذلك حرصاً على سلامة الطلاب من الأمراض المستهدفة بالتحصين ووقايتهم – بإذن الله – من الأمراض الخطيرة، مشيرة إلى أن التطعيمات المستهدفة هي التحصين ضد شلل الأطفال، الثلاثي البكتيري، الثلاثي الفيروسي، الجديري المائي وجميع هذه التطعيمات متوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمملكة.

يذكر أن المملكة تمكنت ومنذ عام 1995م من السيطرة التامة على شلل الأطفال وإعلان المملكة خالية منه، كما تبذل جهوداً مستمرة لمنع وفادة المرض من الدول التي ما زالت موبوءة به، كما أن المملكة تُعد من أوائل الدول العربية ودول إقليم شرق المتوسط في استخدام لقاحات الأطفال ومنها لقاحات شلل الأطفال، وأنه لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ عام 1995م وحتى الآن – ولله الحمد -.