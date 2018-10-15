مخاوف جيوسياسية ترفع سعر النفط

وكالات(صدى):

صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد الاثنين، مع تزايد التوترات بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

كما تلقت أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر .

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو 1.26% إلى 81.44 دولار للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 1.12% إلى 72.14 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.