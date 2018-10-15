تحسن أداء المالية العامة في ظل انخفاض مستويات العجز

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن هناك تحسن في أداء المالية العامة السعودية مع الانخفاض الملحوظ في مستويات العجز؛ وذلك بالتزامن مع الجهود الهادفة لخلق المزيد من الفرص الوظيفية.

وأبان ” الجدعان ” خلال كلمته لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمجموعة البنك الدولي،أن هناك تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة النطاق في السعودية.

كما أشار إلى استمرار تحسن الاقتصاد العالمي رغم تباطؤ زخم النمو، وارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بالتبادل التجاري، كذللك ارتفاع مستويات الدين العام والخاص في العديد من البلدان.

ولفت ” الجدعان ” الانتباه لجهود مجموعة البنك الدولي في تطوير مشروع رأس المال البشري، وأهمية الاستثمار الفعال في رأس المال البشري، فهو أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.