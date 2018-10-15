زوجة ترفض رؤية أب لأبنائه بسبب مهنته

القاهرة(صدى):

استمرت حياتهما الزوجية لـ 4 سنوات لتقرر الزوجة بين يوم وليلة إنهاء الزواج والانفصال عن زوجها قائلةً له أنه لا يطاق والحياة معه لا تتحملها؛ لينفصلا تداركًا لمشكلاتهما المتكررة تاركين خلفهما طفلين.

واحتضنت الزوجة الطفلين، وتحمل والدهما بنفقتهما ليترك بعد أقل من عام من الانفصال عمله كمندوب مبيعات بعد إغلاق الشركة التي يعمل بها؛ فلم يجد أمامه سوى أن يعمل ” طبال ” .

وبالفعل، انضم الأب إلى إحدى الفرق الموسيقية كـ ” طبال ” في ملهى ليلي؛ لتعلم الأم بذلك وتقرر عدم رؤيته لطفليه لأنه لا يشرفهما أن يكون لهما أب مثله وحتى لا تتأثر نفسيتهما وسط أقرانهما؛ ما دفعه إلى طلب رؤيتهما أمام محكمة الأسرة في مصر.