قريبا.. توظيف كوادر نسائية في مجال الأرصاد
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها لديها نية لتوظيف المزيد من الكوادر النسائية في مجال الأرصاد قريبا.
وأشارت إلى ابتعاث 100 متدرب ومتدربة في تخصصي الأرصاد والبيئة، مضيفة أنه تم تعيين 130 موظفة خلال العام الحالي.
وأوضحت أنها تسعى للتغلب على إشكالية نقص أعداد المفتشين والمفتشات وذلك باستقطاب أكبر عدد منهم خلال المرحلة القادمة، بالتوسع في التدريب والابتعاث.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4574 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي تمام والله
بدل العم حسن كراني حفظه الله
كبر في السن علشان يرتاح باقي عمرهـ
وياليت يوضحن لي بعض النساء منهن
ذو الفكر الرشيد الحضاري والانساني الحصيف
حالة الطقس في المنطقة الجنوبية مكان
البر والمشكات والوناسة والامن مستتب ولله الحمد والشكر
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه