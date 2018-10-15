قريبا.. توظيف كوادر نسائية في مجال الأرصاد

علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها لديها نية لتوظيف المزيد من الكوادر النسائية في مجال الأرصاد قريبا.

وأشارت إلى ابتعاث 100 متدرب ومتدربة في تخصصي الأرصاد والبيئة، مضيفة أنه تم تعيين 130 موظفة خلال العام الحالي.

وأوضحت أنها تسعى للتغلب على إشكالية نقص أعداد المفتشين والمفتشات وذلك باستقطاب أكبر عدد منهم خلال المرحلة القادمة، بالتوسع في التدريب والابتعاث.