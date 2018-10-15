بالصور.. مكافحة المخدرات بمكة تنفذ برنامجا توعويا بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

محمد السعران(صدى):

ضمن انشطتها التوعوية والوقائية للمجتمع وافراده نفذت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة برنامجا تثقيفيا عن أضرار المخدرات و المؤثرات العقلية و ذلك بمقر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات ،

ودشن البرنامج سعادة نائب المدير التنفيذي للمعهد الاستاذ / هتان بن حسن ناضرة،

وتخلل الافتتاح شرح لأنواع المخدرات ومخاطرها والعلامات الدالة على التعاطي وطرق العلاج.

و يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الوقائية التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الوقائية و ذلك بشكل موازي لا يقل أهمية عن الجهود الميدانية في القبض على المروجين لحماية جميع أفراد المجتمع من هذه الآفة.