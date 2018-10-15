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  3. بالصور.. مكافحة المخدرات بمكة تنفذ برنامجا توعويا بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

بالصور.. مكافحة المخدرات بمكة تنفذ برنامجا توعويا بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

بالصور.. مكافحة المخدرات بمكة تنفذ برنامجا توعويا بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات
محمد السعران(صدى):

ضمن انشطتها التوعوية والوقائية للمجتمع وافراده نفذت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة برنامجا تثقيفيا عن أضرار المخدرات و المؤثرات العقلية و ذلك بمقر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات ،

ودشن البرنامج سعادة نائب المدير التنفيذي للمعهد الاستاذ / هتان بن حسن ناضرة،

وتخلل الافتتاح شرح لأنواع المخدرات ومخاطرها والعلامات الدالة على التعاطي وطرق العلاج.

و يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الوقائية التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الوقائية و ذلك بشكل موازي لا يقل أهمية عن الجهود الميدانية في القبض على المروجين لحماية جميع أفراد المجتمع من هذه الآفة.


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