نيسان تبيع سيارة ليف في أوروبا كل 10 دقائق

طوكيو(صدى):

تحقق نيسان نتائج مبيعات مبهرة في السوق الأوروبي مع موديلات ليف الكهربائية ، إذ أن الجيل الثاني من السيارة حقق مبيعات 43 ألف سيارة منهم 26 ألف سيارة بنهاية أغسطس الماضي وهو رقم جيد خاصة مع بدء مبيعات السيارة في فبراير ومقارنة مع مبيعات السيارة في أمريكا فهي حققت فقط 10.686 ألف سيارة خلال 9 شهور.

وتعتبر نيسان ليف أفضل السيارات الكهربائية مبيعاً في أوروبا وتتفوق حتى على السيارات الهايبرد بلوج ان وفي دولة مثل النرويج تعتبر ليف أفضل السيارات مبيعاً على الاطلاق وتتفوق حتى على سيارات البنزين والديزل. وقالت الشركة اليابانية أنها تبيع تقريباً سيارة كل 10 دقائق وهو ما يعني 4000 سيارة في الشهر.

وكانت أقوى الدول في مبيعات السيارة في السوق الأوروبي النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا والبرتغال وأسبانيا بالاضافة الي تصدر السيارة مبيعات السوق النرويجي في 2018 كما تم بيع 8000 نسخة للأساطيل في أوروبا كذلك. وزودت ليف الجديدة بأحدث تكنولوجيا Nissan Intelligent Mobility و5 نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية Euro NCAP.