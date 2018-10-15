خطة غذائية تحمي وتعالج هشاشة العظام

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بمرض هشاشة العظام ، يعتبر شبح يطارد النساء حيث أنهن أكثر عرضه للإصابة به .

وأكدت دكتورة هدى ، أنه يمكن حماية عظام المرأة من الإصابة بهذا المرض، من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة، واتباع نظام غذائي يقوم على تقوية العظام، وحمايتها من الهشاشة .

وكشفت عن خطة غذائية للحماية والعلاج من مرض هشاشة العظام :

البروتين

من أهم هذه العناصر البروتين الذي يبني العظام، ويستحسن أن نمد الجسم بالبروتينات الحيوانية الموجودة في اللحوم الحمراء والبيض واللبن ومنتجاته، والأسماك.

الكالسيوم

وهو العنصر الرئيسي المسئول عن تكوين العظام الموجود في الألبان ومنتجاتها.

فيتامين أ

يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ويوجد هذا الفيتامين في الكبد والجزر البطاطا.

فيتامين ب6

يساعد على بناء الروابط المتعامدة، التي تثبت سلاسل “الكولاجين”، وهو المكون المهم في بناء العظام، ويوجد هذا الفيتامين في الكبد واللحوم والحبوب مثل القمح والذرة.

وتستعرض دكتورة هدى في السطور التالية، وجبة يومية غنية بالعناصر الغذائية اللازمة للوقاية وعلاج هشاشة العظام :

الإفطار

قطعة جبن أبيض 100 جم

رغيف خبز أسمر

كوب بليلة باللبن

ثمرة فاكهة

الغذاء

قطعة لحم أحمر أو كبد 100 جم

طبق خضار مثل السبانخ

رغيف خبز بلدي

طبق سلطة مكون من الخس أو البروكلي، وبقية مكونات السلطة كالطماطم والخيار والجرجير والبصل.

العشاء

طبق مهلبية أو أرز باللبن 200 جم

أو زبادي بالعسل الأبيض أو الأسود

نصف رغيف خبز

طبق سلطة مكون أساسا من الخس أو البروكلي