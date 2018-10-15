خطة غذائية تحمي وتعالج هشاشة العظام
قالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بمرض هشاشة العظام ، يعتبر شبح يطارد النساء حيث أنهن أكثر عرضه للإصابة به .
وأكدت دكتورة هدى ، أنه يمكن حماية عظام المرأة من الإصابة بهذا المرض، من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة، واتباع نظام غذائي يقوم على تقوية العظام، وحمايتها من الهشاشة .
وكشفت عن خطة غذائية للحماية والعلاج من مرض هشاشة العظام :
البروتين
من أهم هذه العناصر البروتين الذي يبني العظام، ويستحسن أن نمد الجسم بالبروتينات الحيوانية الموجودة في اللحوم الحمراء والبيض واللبن ومنتجاته، والأسماك.
الكالسيوم
وهو العنصر الرئيسي المسئول عن تكوين العظام الموجود في الألبان ومنتجاتها.
فيتامين أ
يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ويوجد هذا الفيتامين في الكبد والجزر البطاطا.
فيتامين ب6
يساعد على بناء الروابط المتعامدة، التي تثبت سلاسل “الكولاجين”، وهو المكون المهم في بناء العظام، ويوجد هذا الفيتامين في الكبد واللحوم والحبوب مثل القمح والذرة.
وتستعرض دكتورة هدى في السطور التالية، وجبة يومية غنية بالعناصر الغذائية اللازمة للوقاية وعلاج هشاشة العظام :
الإفطار
قطعة جبن أبيض 100 جم
رغيف خبز أسمر
كوب بليلة باللبن
ثمرة فاكهة
الغذاء
قطعة لحم أحمر أو كبد 100 جم
طبق خضار مثل السبانخ
رغيف خبز بلدي
طبق سلطة مكون من الخس أو البروكلي، وبقية مكونات السلطة كالطماطم والخيار والجرجير والبصل.
العشاء
طبق مهلبية أو أرز باللبن 200 جم
أو زبادي بالعسل الأبيض أو الأسود
نصف رغيف خبز
طبق سلطة مكون أساسا من الخس أو البروكلي
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10193 ] نشر منذ 3 ساعات
فهّموا بعض العرب بهالخبر
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 4574 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسب اعتقادي الشخصي
هناك عوامل قد تساعد ع هشاشة العظام
ومرض الروما تيزم
من اهم اسبابها
فريون المكيف نعم المكيفات
دمار للجسم ع المدى البعيد
في بداية الامر تشعر بحلاوة وراحة
ونهايتها ندم ودمار للجسد تنخر العظام نخر
ثم كثر الحوم تسبب داء الملوك وهو مرض النقرس
قلة المشي الرياضة ايضا
لابد المشي 30 دقيقه يوميا