طارق كيال: بيتزي كلامه ” إنشائي ” للاستهلاك الإعلامي فقط

طلال الغامدي(صدى):

وصف لاعب الأهلي والأخضر السابق، طارق كيال، مدرب المنتخب خوان بيتزي بأن كلامه ” إنشائيًا ” من أجل الاستهلاك الإعلامي، مشيرًا إلى أنه ليس لديه ثقة بنفسه.

وقال كيال خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” إن حديث بيتزي قبل مباراة السعودية والعراق، قاله ليجد مخرجا حال تعرض المنتخب للهزيمة.

وأضاف: ” هذا النوع من المدربين ليس لديهم الشجاعة والإصرار ، والمطلوب من المدرب أن يبث في لاعبيه روح القوة والحماس ” .

وكان بيتزي قد أكد على أهمية مواجهة منتخب العراق، المقررة اليوم الاثنين، ضمن مباريات بطولة سوبر كلاسيكو المقامة في المملكة، مشددًا على أن المباراة ذات قيمة خاصة والجميع يرغب بالظهور بالشكل اللائق كما ظهر الفريق في لقاء البرازيل الماضي.

وأوضح أنه يتابع جميع اللاعبين السعوديين في الدوري وفي جميع المراكز منها مركز الهجوم قائلا : ” وجود اللاعبين الأجانب في مراكز مهمة يمنع متابعة بعض المحليين في هذه المراكز ” .