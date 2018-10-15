متقاعد يهوى اقتناء ممتلكات المتوفين

حمودي العنزي(صدى):

عادة مايتفرغ المتقاعدون إلى ممارسة هواياتهم التي لم يسمح لهم الوقت فيما قبل بممارستها، وفي هذا السياق، قضى مواطن متقاعد يدعى العم عادل، سنوات تقاعده بين النحاسيات والأوراق القديمة والأجهزة الإلكترونية النادرة.

ويؤكد العم عادل أن هذه الهواية لازمته منذ صباه، فهو يحب اقتناء التحف والقطع النادرة.

ويقول: ” بعض القطع التي أملكها اشتريتها من الأسواق الشعبية، إلا أن مصدري الرئيسي هو ممتلكات المتوفين الذي لا يدرك ورثتهم في كثير من الأحيان قيمة كنوزهم، فأبادر لشرائها حفظًا لها من الضياع ” بحسب عكاظ.