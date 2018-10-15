من بينها الطرد من الفصل.. وسائل عقابية تمنعها وزارة التعليم

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة التعليم بتحديد عدد من العقوبات يمنع استخدامها في المدارس، مهما كان نوع الخطأ الذي قام به الطالب.

وتضمنت العقوبات الممنوع استخدامها كل من : الإيذاء النفسي أو الجسدي، والحسم من درجات المواد، أو التهديد بها.

كما شملت الحرمان من تناول الإفطار،أو شرب الماء، أو منع الذهاب لدورة المياه، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أكثر من مرة عقابًا له.

ومنعت أيضًا السخرية والاستهزاء من شخصية الطالب، أو العقاب الجماعي بسبب خطأ فردي، أو إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي.