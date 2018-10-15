من بينها الطرد من الفصل.. وسائل عقابية تمنعها وزارة التعليم
قامت وزارة التعليم بتحديد عدد من العقوبات يمنع استخدامها في المدارس، مهما كان نوع الخطأ الذي قام به الطالب.
وتضمنت العقوبات الممنوع استخدامها كل من : الإيذاء النفسي أو الجسدي، والحسم من درجات المواد، أو التهديد بها.
كما شملت الحرمان من تناول الإفطار،أو شرب الماء، أو منع الذهاب لدورة المياه، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أكثر من مرة عقابًا له.
ومنعت أيضًا السخرية والاستهزاء من شخصية الطالب، أو العقاب الجماعي بسبب خطأ فردي، أو إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4567 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار حكيم له بعد نظر حكيم
نعم بعض واكرر البعض
ممن يدعون انهم مربي اجيال وملائكة الرحمة والبر والاحسان
هم شياطين في شكل ثعابين ثياب بيضاء
لكن تجد البعض منهم يتلذذ اهانة بعض الطلاب
سواء اهانة جرح كرامته بكلام جارح من سب او للعن
او اهانه عقابيه مثل طردهـ من الفصل او جعله واقف طيله الحصة كاملة؟؟
غير تأنيبه وتوبيخة امام اقرانه من الطلاب مما قد يحدث له آثار نفسيه
عنيفة وسلبيه ع المدى البعيد
ايها المعلم يا قلبي يا عمري يا حياتي انت
اذا اردت ان تطاع فعمل بما تستطاع
دع عنك مقولة هيبة المعلم ضاعت
اي هيبه هل الضرب واللعن وطرد الطالب تسميه هيبه
ان احترامك لنفسك يجعل من الآخرين يحترمونك
لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله
عار عليك ان فعلت عظيم
دع نفسك معلم رحمه لا تدع نفسك معلم نار وعذاب
دع من نفسك معلم ان غبت يوم فقط بكى لغيابك الطلاب
لا تدع غيابك يوم واحد فقط يقولون عنك ان شاء الله حادث اصابه
الله لايردهـ يارب لا يرجع لنا ولا نشوفه كان كابوس جاثم ع صدورنا
وكان وكان الخ
تذكر ان الطلاب هم مثل ابناء لك حاول ان تحتويهم ان تحاورهم
حوار حضاري ديمقراطي سلس بعيد كل البعد عن الارهاب النفسي والبدني
نعم كف يديك واحفظ للسانك انت لا تقبل ان يهين او ان يضرب احد ابنك
والله اتحداك ان تقبل ان معلم زميل لك في مدرستك يجرح او يهينك ابنك
فكيف ابناء خلق الله انت مؤتمن عليهم امانه في عنقك الى يوم القيامة
كن لهم ليس معلم فقط بل اخ واب وكل شيئ في حياتهم
وانا ع ثقه ان كثير من المعلمين هم افاضل ومحترمين
والحياة تستمر لكن الحكمة الحكمة وعدم التشدد
وتجاوز انظمة الدولة اعزها الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56053 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب ..