بالفيديو والصور.. لاعبو المنتخب البرازيلي في نزهة برية بجدة

ماجد محمد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور لحظات استمتاع لاعبو المنتخب البرازيلي ،في نزهة برية بجدة مساء أمس الأحد.

ومارس اللاعبون عدة أنشطة منها لعب تنس الطاولة ،وكرة السلة وركوب العربات الصحراوية، كما ظهر مدرب الفريق وعدد من اللاعبين مرتدين الزي السعودي.

ويستعد لاعبو المنتخب البرازيلي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين غدًا الثلاثاء في نهائي الدورة الرباعية الودية.