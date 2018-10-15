ابن عم جمال خاشقجي يتوعد بملاحقة مروجي الأكاذيب

حمودي العنزي(صدى):

توعد معتصم خاشقجي ابن عم الصحفي جمال خاشقجي، بملاحقة مروجي الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن اختفاء جمال.

وقال معتصم وهو يعمل محاميًا: ” سنلاحق كل من أساء أو استغل أو افترى في هذه القضية، لكن بعد الاطمئنان على جمال ” .

وأكد أن المتاجرين بالقضية سيخسئون، مضيفًا : ” لا نريد قضية اختفاء جمال أن يستغلها أحد لمهاجمة وطننا، ولن نقبل أن يكون هذا الموضوع بيد أحد، ولا أداة لمهاجمة المملكة، فنحن جزء من هذا الوطن ” .

وأوضح أنهم بانتظار نتائج التحقيقات، موجهًا الشكر لولاة الأمر حفظهم الله لحرصهم على ابنهم جمال خاشقجي.

إقرأ أيضًا: