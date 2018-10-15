  • الإثنين 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ابن عم جمال خاشقجي يتوعد بملاحقة مروجي الأكاذيب

ابن عم جمال خاشقجي يتوعد بملاحقة مروجي الأكاذيب

ابن عم جمال خاشقجي يتوعد بملاحقة مروجي الأكاذيب
حمودي العنزي(صدى):

توعد معتصم خاشقجي ابن عم الصحفي جمال خاشقجي، بملاحقة مروجي الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن اختفاء جمال.

وقال معتصم وهو يعمل محاميًا: ” سنلاحق كل من أساء أو استغل أو افترى في هذه القضية، لكن بعد الاطمئنان على جمال ” .

وأكد أن المتاجرين بالقضية سيخسئون، مضيفًا : ” لا نريد قضية اختفاء جمال أن يستغلها أحد لمهاجمة وطننا، ولن نقبل أن يكون هذا الموضوع بيد أحد، ولا أداة لمهاجمة المملكة، فنحن جزء من هذا الوطن ” .

وأوضح أنهم بانتظار نتائج التحقيقات، موجهًا الشكر لولاة الأمر حفظهم الله لحرصهم على ابنهم جمال خاشقجي.

إقرأ أيضًا:

زوجة ” خاشقجي ” السابقة تكشف حقيقة إدعاءات خديجة جنكيز

بالفيديو.. تعليق أسرة المواطن المتوفى و زُجّ باسمه كمتورط في قضية خاشقجي


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *