ابن عم جمال خاشقجي يتوعد بملاحقة مروجي الأكاذيب
توعد معتصم خاشقجي ابن عم الصحفي جمال خاشقجي، بملاحقة مروجي الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن اختفاء جمال.
وقال معتصم وهو يعمل محاميًا: ” سنلاحق كل من أساء أو استغل أو افترى في هذه القضية، لكن بعد الاطمئنان على جمال ” .
وأكد أن المتاجرين بالقضية سيخسئون، مضيفًا : ” لا نريد قضية اختفاء جمال أن يستغلها أحد لمهاجمة وطننا، ولن نقبل أن يكون هذا الموضوع بيد أحد، ولا أداة لمهاجمة المملكة، فنحن جزء من هذا الوطن ” .
وأوضح أنهم بانتظار نتائج التحقيقات، موجهًا الشكر لولاة الأمر حفظهم الله لحرصهم على ابنهم جمال خاشقجي.
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