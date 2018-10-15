أحلام تقصف جبهة أعداء المملكة

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على المحاولات البائسة للإعلام المعادي في تشويه صورة المملكة، مستغلين أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي لخدمة أجندتهم التخريبية.

وقالت أحلام في رد قاصف لجبهات أعداء المملكة : ” الخير له نخله وللشر سيفين ،السعودية خط أحمر ” ،ناشرة شعار العلم السعودي.

ومازال تنظيم الحمدين ومعاونيه يحاولون بشتى الطرق استغلال الأزمة لصالحهم، ورغم ذلك يوما بعد يوم تنكشف أكاذيبهم وتزيفيهم للحقائق، وهو أمر ليس بجديد.