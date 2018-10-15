أحلام تقصف جبهة أعداء المملكة
علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على المحاولات البائسة للإعلام المعادي في تشويه صورة المملكة، مستغلين أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي لخدمة أجندتهم التخريبية.
وقالت أحلام في رد قاصف لجبهات أعداء المملكة : ” الخير له نخله وللشر سيفين ،السعودية خط أحمر ” ،ناشرة شعار العلم السعودي.
ومازال تنظيم الحمدين ومعاونيه يحاولون بشتى الطرق استغلال الأزمة لصالحهم، ورغم ذلك يوما بعد يوم تنكشف أكاذيبهم وتزيفيهم للحقائق، وهو أمر ليس بجديد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35721 ] نشر منذ 1 ساعة
👍👍👍👍👍👍👍👍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20389 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو ام فاهد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10745 ] نشر منذ 51 دقيقة
كفو❤ماحبيتش من فراغ😊😁