فحص العضلة الأمامية لمحمد صلاح لتحديد فترة غيابه عن ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

عاد اللاعب المصري محمد صلاح، إلى مقر نادى ليفربول الإنجليزي، لإجراء فحوصات طبية على العضلة الأمامية، لتشخيص حجم الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وكان صلاح قد أصيب فى عضلته الأمامية، فيمباراة المنتخب المصري أمام ” إى سواتيني ” ، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية، والتى فازت فيها مصر برباعية مقابل هدف.

ويحاول المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، خلال فترة التوقف الدولية معالجة الخط الهجومي للفريق بعد الكبوة الفنية التي يتعرض لها لاعبو هذا المركز المكون من محمد صلاح، فرمينو، سادو ماني.