بالفيديو.. ” أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني ” .. شاعر باكستاني يطلب لقاء ولي العهد بأبيات نبطية

أماني الغامدي(صدى):

أعرب الشاعر الباكستاني عابد خان، عن أمنيته في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-.

وترجم خان أمنيته في أبيات نبطية، خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات” المذاع بقناة ” روتانا خليجية ” .

وقال الشاعر في أبياته : ” دخيلك يا ولي العهد يامحمد ولد سلمان..أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني.. ويا نسل الملوك اللي لهم هيبة من الرحمن.. وهم إخوان نورة قدوة الإسلام والدين ” .