بالفيديو.. ” أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني ” .. شاعر باكستاني يطلب لقاء ولي العهد بأبيات نبطية
أعرب الشاعر الباكستاني عابد خان، عن أمنيته في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-.
وترجم خان أمنيته في أبيات نبطية، خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات” المذاع بقناة ” روتانا خليجية ” .
وقال الشاعر في أبياته : ” دخيلك يا ولي العهد يامحمد ولد سلمان..أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني.. ويا نسل الملوك اللي لهم هيبة من الرحمن.. وهم إخوان نورة قدوة الإسلام والدين ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35721 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20389 ] نشر منذ 1 ساعة
صح لسانك يا عابد خان