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  3. بالفيديو.. ” أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني ” .. شاعر باكستاني يطلب لقاء ولي العهد بأبيات نبطية

بالفيديو.. ” أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني ” .. شاعر باكستاني يطلب لقاء ولي العهد بأبيات نبطية

بالفيديو.. ” أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني ” .. شاعر باكستاني يطلب لقاء ولي العهد بأبيات نبطية
أماني الغامدي(صدى):

أعرب الشاعر الباكستاني عابد خان، عن أمنيته في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-.

وترجم خان أمنيته في أبيات نبطية، خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات” المذاع بقناة ” روتانا خليجية ” .

وقال الشاعر في أبياته : ” دخيلك يا ولي العهد يامحمد ولد سلمان..أنا لي طلب أقابلك وأشوفك بعيني.. ويا نسل الملوك اللي لهم هيبة من الرحمن.. وهم إخوان نورة قدوة الإسلام والدين ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20389 ] نشر منذ 1 ساعة

صح لسانك يا عابد خان

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