بالفيديو.. مصمم سعودي عالمي لم يتعرف على مودل روز ولايعتقد أنها جيدة

أماني الغامدي(صدى):

حل مصمم الأزياء السعودي العالمي يحيى البشري ضيفًا ببرنامج ” اتجاهات ” المذاع بقناة ” روتانا خليجية ” .

وأكد البشري خلال اللقاء أنه هناك الكثير من السعوديات محترفات في عالم تصميم الأزياء، لكن أغلب المصممين الرجال يعتبروا مطورين وليسوا مصممين محترفين.

وبعرض صور لأشهر عارضات الأزياء السعوديات على البشري، جاء رد فعله صادم ،حيث لم يتعرف على أي منهن، ومن بينهن العارضة الشهيرة مودل روز، والتي قال عنها : ” لا أعتقد أنها جيدة ” ، مضيفًا أن عارضة الأزياء يجب أن يكون طولها بداية من 176 فيما فوق وأن يكون لديها كاريزما.