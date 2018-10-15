بالفيديو.. مصمم سعودي عالمي لم يتعرف على مودل روز ولايعتقد أنها جيدة
حل مصمم الأزياء السعودي العالمي يحيى البشري ضيفًا ببرنامج ” اتجاهات ” المذاع بقناة ” روتانا خليجية ” .
وأكد البشري خلال اللقاء أنه هناك الكثير من السعوديات محترفات في عالم تصميم الأزياء، لكن أغلب المصممين الرجال يعتبروا مطورين وليسوا مصممين محترفين.
وبعرض صور لأشهر عارضات الأزياء السعوديات على البشري، جاء رد فعله صادم ،حيث لم يتعرف على أي منهن، ومن بينهن العارضة الشهيرة مودل روز، والتي قال عنها : ” لا أعتقد أنها جيدة ” ، مضيفًا أن عارضة الأزياء يجب أن يكون طولها بداية من 176 فيما فوق وأن يكون لديها كاريزما.
رأي صادم للمصمم العالمي #يحيى_البشري في عارضات الأزياء السعوديات:
إحداهن لا يعرفها ولا يعتقد أنها جيدة، والثانية (عارضة بمساعدة المال)..#اتجاهات#خليجية@yahyaalbishri pic.twitter.com/3Tei5aP1Vb
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) October 14, 2018
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 47 دقيقة
عارضة الأزياء 169وفوف يامصمم بيه 🤣🤣هذا قياس عالمي من وين جبت 176سم عليكن به ياأخوات