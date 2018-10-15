بالفيديو.. السلمي: ما أكثر أجهزة الاستخبارات التي تدلس المعلومات عبر وسائل الإعلام

عادل الحربي(صدى):

علق عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي، على الحملة الممنهجة لبث الأكاذيب بغرض تشويه صورة المملكة، مستغلة قضية اختفاء جمال خاشقجي.

ودعا السلمي المواطنين إلى عدم الانصياع للدعوات المغرضة التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها.

وقال السلمي : ” إن الناس أصبح لديها رغبة في معرفة الأخبار الكاذبة، وما أكثر أجهزة الاستخبارات التي تدلس المعلومات عبر وسائل الإعلام ” .

وأوضح أن الأعداء يريدون تفكك اللحمة الوطنية، وزوال الترابط بين ولاة الأمر والشعب، داعيًا مشاهير السوشيال ميديا إلى صد الهجمات التي يشنها الأعداء.