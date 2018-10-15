بن سحيم للسعوديين: أنتم أقرب لنا كثير من نظام جاثم على صدورنا

طلال الضوي(صدى):

وجه المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، رسالة إلى الشعب السعودي ،ليؤكد من خلالها على التلاحم بين أبناء الشعبين، مشددًا على أن النظام القطري لايمثل القطريين.

وقال بن سحيم في رسالته : ” يا أهلنا في السعودية لا يغرنكم مؤامرات تنظيم الحمدين فهو لا يمثلنا ولا يشبهنا، أما أهلكم في قطر فيقفون معكم قلباً وقالباً ” .

وأضاف : ” أنتم أقرب لنا كثير من نظام جاثم على صدورنا، اللهم أنصر الشقيقة الكبرى على من عاداها وغزل خيوط الشر من حولها ” .