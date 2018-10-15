بالصور.. ميلانيا ترامب تنبأت بوصولها لعرش أمريكا قبل 20 عامًا

واشنطن(صدى):

ظهرت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تعود لعام 1999 م ،صرحت خلالها بتوقعاتها بأن تصل لعرش أمريكا، قائلة إنها ستكون تقليدية مثل جاكي كيندي، زوجة رئيس الولايات المتحدة الأسبق جون كيندي.

وكانت ميلانيا تبلغ من العمر 26 عامًا حينما أجرت اللقاء مع قناة ABC News ،وكانت تربطها في ذلك الوقت علاقة صداقة مع دونالد ترامب.

وأكدت ميلانيا خلال اللقاء ،أنها ستدعم دونالد للوصول إلى كرسي الرئاسة، وستقوم بالعديد من الالتزامات الاجتماعية.

لكن جاءت الحقيقة مختلفة قليلًا عما كانت تتوقعه ميلانيا، الا انها اختارت الوقوف إلى جانب زوجها على الرغم من الشائعات، لكنها كشفت في مقابلة جديدة، عن بعض الإحباطات التي شعرت بها إزاء دورها كسيدة أولى.

وقالت ميلانيا في المقابلة، إنها أكثر شخص في العام يتعرض لمضايقات، وهو ما لم تتوقعه عندما كانت تفكر بأن تتقلد لقب السيدة الأولى في أمريكا.