توقعات بحالة ممطرة تشبه أمطار التسعينيات

الرياض(صدى):

توقع زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية أن تشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الجهني أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بهطول حبات البَرَد على نطاقات واسعة، وتستمر أيامًا عدة مع نشاط للرياح السطحية المحمَّلة بالرطوبة من بحر العرب والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة تبدأ من مساء اليوم على أقصى المنطقة الجنوبية تشمل ” الخرخير وشرورة وما حولهما ” ، وأقصى جنوب منطقة الرياض والربع الخالي، وتمتد غدًا إلى نجران والسليل ووادي الدواسر وجيزان.

ولفت إلى أن المنطقة تعيش تحت تأثير ” ظاهرة النينيو ” ، وبناء على ذلك من المتوقع استمرار الحالات الممطرة وغزارتها.