” شذى سبت ” تغادر المستشفى بعد تلقيها العلاج إثر وعكة صحية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة البحرينية شذى سبت اليوم الأحد، عن مغادرتها المستشفى، بعد تلقيها العلاج إثر إصابتها بوعكة صحية بسسب مشاكل في المعدة.

وقالت شذى عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” : اللهم لك الحمد والشكر.. تم إطلاق سراحي من المستشفى حيث أمضيت اكثر من شهر.. وأخيرًا ترخصت.

وأضافت: ثق أن الظلمة ستنجلي، والغمة ستولي والبسمة ستعود.. مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها! فقط افرش لهمك فراش الصبر، وليكن ظنك بالله خيرًا، يكن عند حسن ظنك.. وثق أنه لن ينكسر قارب الحياة على صخرة اليأس… ما دام هناك مجداف اسمه الثقة بالله.

وأضافت : ‏تأكد أن الخير الذي ينتظرك ‏أكبر من الخير الذي تخطط له.. فقط ثق.