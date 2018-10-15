ضبط 14 ألف شخص و236 مركبة في الحملة الأمنية الموحدة بمختلف مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأحد، عن القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة ضمن الحملة الأمنية الموحدة خلال الفترة من 27 /1 إلى 4 /2 /1440هـ.

وقالت ” المديرية ” ، إن إجمالي عدد المضبوطين وصل إلى 14389 شخص، منهم 4156 في قضايا مختلفة، و10233 بمخالفات أنظمة، فيما ضُبطت 236 مركبة مسروقة، وأخرى بدون إثبات ملكية، أو مطلوبة.

وأشارت ” المديرية ” ، أنه بالنسبة للأسلحة ضُبط 80 مسدسًا و67 بندقية هوائية و1451 ذخيرة وأخرى منوعة، وحرزت الدوريات 1237 قارورة مسكر، وعددًا من البراميل، و2716 حبة مخدرة، و1.9 كيلو حشيش، 13.5 كيلو قات، وكميات ضئيلة من الهيروين والشبو والشمة.