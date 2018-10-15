جيوفاني سيميوني: اللعب تحت قيادة والدي سيكون مدهش ولم يحدث مسبقًا

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الأرجنتيني ” جيوفاني سيميوني ” مهاجم فريق فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، أن اللعب تحت قيادة والده ” دييجو سيميوني ” سيكون مدهشًا في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضح ” جيوفاني ” أنه لم يسبق له اللعب تحت قيادة والده، ولكن مهاجم جنوه الإيطالي السابق أكد أنه سيلعب في أتلتيكو، وهذا يعني العمل مع أبيه.

ورد ” جيوفاني ” ، خلال مقابلة تلفزيونية له، على سؤال بشأن إمكانية تولي والده تدريب المنتخب الأرجنتيني قائلا: ” دائما ما يقول لي إن هذا ليس هو الوقت المناسب، لكني كلاعب أود أن أراه مدربًا للمنتخب الوطني ” .

وأنهى ” جيوفاني ” ، حديثه قائلًا : ” أعتقد أن كل لاعب أرجنتيني سيحبه، لأنه مدرب رائع ” .