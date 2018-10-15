بالفيديو.. تكدس وفوضى بالمدينة المنورة بسبب إعلان وظائف مزيف

نايف السالم(صدى):

تسبب إعلان مضلل عن وظائف في قطار الحرمين، اليوم الأحد، في توافد عدد كبير من الشباب إلى أحد المواقع في المدينة المنورة، باحثين عن مكان غير موجود على أرض الواقع.

وفي الإطار ذاته تناقل ” المتضررون ” من الواقعة فيديوهات وصور وأخبار عمّا حدث، وعلق بعضهم قائلين إنهم استقبلوا رسالة على أحد التطبيقات تفيد بموعد تقديم على وظائف في القطار، مضمّنةً بموقع على الخريطة، تبع ذلك تداول مكثف للرسالة.

وتوجه ” الراغبون ” في الوظائف إلى الموقع (مخطط البدراني)، إلا أنهم صُدموا بعدم وجود مكان محدد، وأن الموقع فارغ من أي معالم للتقديم على الوظائف، وتسبب ذلك بموجة ارتباك وفوضى.