بالفيديو.. ولي عهد دبي: المملكة بمثابة الأب والأم لدول الخليج

حمود العنزي(صدى):

أعرب وليُّ عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن حبه واعتزازه بالمملكة، حيث وصفها بأنها الأب والأم بالنسبة لدول الخليج العربي.

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو، متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يظهر فيه آل مكتوم وهو يجيب عن سؤال وجّهه له محرر الشؤون الأمنية في صحيفة الجزيرة، سعود الشيباني، قال فيه: ماذا تعني لك المملكة ليرد قائلًا : الأب والأم.

ويذكر أن العديد من الدول العربية من بينها الإمارات، أعلنت عن تضامنها مع المملكة لمواجهة الحملات الممنهجة من محاولات بائسة في تشويه صورتها.