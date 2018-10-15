بالفيديو.. تعليق أسرة المواطن المتوفى و زُجّ باسمه كمتورط في قضية خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

علَّقت أسرة المواطن السعودي عبدالعزيز شبيب البلوي، والذي تم الزج باسمه كشخص متورط في عملية قتل مزعومة للصحفي جمال خاشقجي، على هذه الرواية.

وأعربت أسرة ” البلوي ” في لقاء قناة mbc ، عن استنكارها بما أشيع عن ابنها المتوفَّى منذ عامين، واصفين الأمر بأنه ” مزعج ” وجدد الحزن لديهم.

يذكر أن جريدة صباح التركية كانت قد ذكرت 15 اسمًا لسائحين سعوديين وزعمت بأنهم متورطين في اغتيال جمال خاشقجي، وكان من بينهم المواطن المذكور.

ويدل هذا الأمر، على أكاذيب الإعلام التركي والقطري الذي نقل هذا الخبر، والتي تحاول النيل من مكانة المملكة إقليمياً ودوليًا، مستغلين هذه القضية.