نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" القحطاني " : نرفض أي تهديدات ومواقفنا راسخة

Time منذ سنة
Views 6463
Comment 3
" القحطاني " : نرفض أي تهديدات ومواقفنا راسخة

نايف السالم (صدى):
أكد سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي، رفض المملكة لأي تهديدات أوضغوطات سياسية.

وقال " القحطاني " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : " نرفض أي تهديدات أوضغوطات سياسية ، مواقفنا راسخة ومكانتنا واضحة، وتلك المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال " .

وكان مصدر مسؤول قد أكد سابقًا أن المملكة أعلنت عن رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة.

اقرأ ايضًا:

مصدر مسؤول: المملكة تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها

لازما_العايل_زمينا
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
السبب الثالث هو عزلة قطر وأبتعاد الدول منها
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه .. .. المشكله انهم يعبدون القرود ، فكيف يودونه مزبن الجاني ... .. يوم عرفوا انه قرد ، قالوا هذي بركه ( من إلاههم ) وزال غضبهم .. .. استغفر الله العظيم ..
ALGHAMDI
طيب العيد قرب اعطونا شوية من هذي الالعاب علشان نحتفل بالعيد انها كذبه بيضاء

أخر الأخبار

"الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة علي مكة والباحة وجازان
"الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة علي مكة والباحة وجازان
Time منذ 21 دقيقة Views 1279
أول صلاة تراويح لرمضان بالجامع الأزهر الشريف
أول صلاة تراويح لرمضان بالجامع الأزهر الشريف
Time منذ 32 دقيقة Views 380
"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين للعناية بالشعر
"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين للعناية بالشعر
Time منذ 35 دقيقة Views 1514
أمين عسير: «مبادرة أشجار الجاكرندا تهدف لإصباغ أبها بهوية مميزة»
أمين عسير: «مبادرة أشجار الجاكرندا تهدف لإصباغ أبها بهوية مميزة»
Time منذ 45 دقيقة Views 1527
رونالدو يستبعد انتقال زميله بيانيتش إلى برشلونة
رونالدو يستبعد انتقال زميله بيانيتش إلى برشلونة
Time منذ 50 دقيقة Views 1321
فهد آل ثاني: أمريكا ستتخلى عن تميم لـ 3 أسباب
فهد آل ثاني: أمريكا ستتخلى عن تميم لـ 3 أسباب
Time منذ 54 دقيقة Views 2184
بالصور.. "الجوازات" تستقبل العائدين من الأردن عبر مطار حائل 
بالصور.. "الجوازات" تستقبل العائدين من الأردن عبر مطار حائل 
Time منذ 58 دقيقة Views 1428
الأرصاد تنبه من عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على عسير ونجران 
الأرصاد تنبه من عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على عسير ونجران 
Time منذ ساعة Views 1328
افتتاح سينما للسيارات على سطح "مول الإمارات"
افتتاح سينما للسيارات على سطح "مول الإمارات"
Time منذ ساعة Views 1634
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
Time منذ ساعة Views 1461