بالصور.. أمير منطقة الرياض يتفقد نادي الحي بثانوية عرقة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعطاءات وزارة التعليم واهتمامها بالنشئ، رافعاً أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه العطاءات التي تحفظ شبابنا من كل سوء ومكروه .

جاء ذلك خلال تفقده مساء اليوم لنادي الحي بثانوية عرقة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، ومدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد الوهيبي وعدد من مسؤولي التعليم .

وقال سموه : أشكر لإدارة تعليم الرياض دورها التي تقوم به ونحن في هذا الحي وهذا النادي الذي يؤدي دوره الثقافي والاجتماعي والعلمي لأبنائنا الطلبة والرياضي في نفس الوقت

وأشار سموه إلى أن القائمين على هذه المناشط حققوا المعادلات الجيدة التي نهدف إليها ونتطلع إليها وأرجو أن يوفقوا إلى مخرجات أفضل وأكبر في المستقبل .

وكان أمير منطقة الرياض قد تجول في أرجاء النادي واطلع على أنشطته التي يقدمها لمنسوبيه من الطلاب حيث شاهد برنامج يقوم الطلاب بمهام البيع والشراء فيه لإكسابهم مهارة البيع ، بعدها قام سموه بمتابعة المنافسات المقامة بين الطلاب في الصالة الرياضية وكذلك صالة الأنشطة ، ثم كرم فريق من أعضاء نادي جعفر بن الزبير لحصولهم على المركز الأول في برنامج إجازتي 3 ، كما كرم مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة ومشرف النشاط الطلابي بمناسبة حصول تعليم الرياض على المركز الأول في برنامج إجازتي3 .

بعدها قام سموه بزيارة لقاعة التدريب الذكية للطلاب ، ثم شاهد عرض التايكوندو قدمه منسوبي النادي من الطلاب .

وفي ختام جولته قدم الطالب عبدالرحمن عبدالعزيز النصار أحد أعضاء النادي هديه لأمير منطقة الرياض عبارة عن رسمة شخصية لأمير الرياض .

الجدير بالذكر أن الزيارة التفقدية لأمير المنطقة تأتي في إطار الاهتمام والمتابعة التي توليها القيادة لأبنائها الطلاب والطالبات وتوفير كل ما من شأنه استثمار أوقاتهم عبر تطوير مهاراتهم المختلفة وإكسابهم مهارات حياتية متنوعة .