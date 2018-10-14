تايكوندو النجوم يحصدون 3 ميداليات في بطولة الشرقية

محمد السعران(صدى):

استطاع أبطال التايكوندو بنادي النجوم حصد 3 ميداليات متنوعة من خلال مشاركتهم المتميزة في بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو لدرجتي البراعم والناشئين والتي اختتمت بالأحساء بمشاركة 247 لاعباً يمثلون 24 نادياً حيث جاء تفوق أبطال النجوم عبر ذهبية وزن 20 كجم للاعب عبدالعزيز المجيبل وفضية وزن 26 للاعب مبارك الماضي وبرونزية الوزن المفتوح عبر اللاعب سالم العساف .

الجدير بالذكر بأن نادي النجوم يشرف عليه المدرب الوطني على زاهر الحقوي ومساعده محسن الجيزاني .