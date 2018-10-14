بالصور.. المنتخب الوطني تحت 21 عامًا يواصل تدريباته بمعسكر الكويت

نواف السالم(صدى):

استأنف المنتخب الوطني تحت 21 عامًا اليوم الأحد تدريباته عقب الفترة الحرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين مساء أمس السبت، وذلك خلال معسكر الأخضر الإعدادي في دولة الكويت، والذي يمتد حتى السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وأجرى المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد حصته التدريبية على ملعب نادي النصر الكويتي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين مربعات مصغّرة، أعقبها مران على الجمل الهجومية مع الإنهاء.

الجدير بالذكر، أن معسكر الأخضر المُقام في الكويت تتخلله المشاركة في الدورة الدولية ” عودة الأولمبي ” التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي خاض المنتخب الوطني فيها لقاءً جمعه بمنتخب البحرين انتهى بفوز الأخضر بنتيجة 2-0، وتأتي هذه المشاركة في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.